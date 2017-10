Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

A estratégia de Teresa Guilherme para vencer

Troca de casais, de concorrentes e de negócios. Tudo o que está previsto para ganhar audiências.

Por Duarte Faria e Rita Silva Resendes | 01:30

O objetivo era cativar os portugueses pela inovação do formato, mas a estreia de ‘Biggest Deal’, no passado domingo, ficou aquém das expectativas. Apenas 701 100 telespectadores assistiram ao programa, o que terá deixado Teresa Guilherme desiludida. Fonte da TVI garantiu à Sexta que para minimizar os estragos poderão ser feitas algumas alterações. "Não existem regras. Será o ‘vale tudo’. As audiências são muito importantes para os canais. E a direção da TVI não se pode dar ao luxo de perder esta batalha", explica, adiantando: "A produção poderá vir a forçar situações entre concorrentes e pessoas que venham de fora, mudar participantes e até negócios".



Teresa Guilherme também já fez saber que os conflitos dentro do programa podem surgir e "o amor andar no ar". "Neste programa não sabemos o que vai acontecer. No trabalho pode haver atritos e quem sabe se não se apaixonam? Não é um formato para isso, mas não quer dizer que não aconteça. Podem apaixonar-se por clientes que entrem ali, por exemplo", explica a apresentadora.



Apesar de não ter tido "qualquer intervenção na escolha dos concorrentes", Teresa Guilherme considera que os participantes são "competitivos" e "boas escolhas". Relativamente às audiências, afirma que trabalha "sempre para ganhar". Porém, revela-se cautelosa, até porque a partir do próximo domingo ‘Biggest Deal’ enfrenta, no mesmo horário, ‘The Voice Portugal’, na RTP 1, e ‘Vale Tudo’, na SIC. "O mais importante é que façamos o melhor trabalho possível. Hoje é difícil dizer com convicção que vamos ganhar porque a televisão mudou muito. Tudo pode acontecer. É uma porta aberta", defende.

Já Bruno Santos, diretor geral de Antena e Programas da TVI, diz que o novo reality show "é um formato em construção" e admite vir a fazer alterações. "Estamos a seguir um plano, mas se for preciso mudar alguma coisa, mudamos. Sem qualquer problema", garante à Sexta.



‘Biggest Deal’ junta um grupo de 16 figuras públicas que vão ter de trabalhar em quatro negócios distintos: uma pizzaria, um cabeleireiro, um hostel, um cabeleireiro e uma oficina de lavagem de carros".