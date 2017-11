Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

‘A Herdeira’ no top das novelas mais vistas

Produção da TVI é acompanhada diariamente por mais de 1,4 milhões de espectadores.

Por Duarte Faria | 09:32

A ficção nacional da TVI ganhou terreno sobre a da SIC nos últimos meses e o sucesso de ‘A Herdeira’ é tal que a produção da estação de Queluz de Baixo já figura mesmo na lista das novelas portuguesas mais vistas do século XXI.



Dois meses praticamente passados sobre a estreia (24 de setembro), a trama protagonizada por Kelly Bailey, Lourenço Ortigão, Rita Pereira e Pedro Barroso soma uma audiência média de 1 407 700 telespectadores e um share de 30,4%. Ou seja, em cada 100 telespectadores que veem televisão à hora em que ‘A Herdeira’ é emitida cerca de 30 optam por sintonizar a TVI.



Já ‘Paixão’, da SIC, emitida no mesmo horário, fica-se pelos 1 151 000 seguidores (24,5% de share), de acordo com a GfK. Contas feitas, tem menos 256 700 telespectadores do que ‘A Herdeira’. ‘Paixão’, com Margarida Vila-Nova, Albano Jerónimo e Marco Delgado, estreou a 18 de setembro.

Com estes resultados, ‘A Herdeira’ entrou para o 10º lugar do top de novelas nacionais preferidas dos portugueses desde o ano 2000. Esta lista é liderada por ‘Dei-te Quase Tudo’ (TVI, 2005), com 1 571 400 telespectadores. Seguem-se ‘Ninguém como Tu’ (TVI, 2005), com 1 556 300 telespectadores, e ‘Olhos de Água’ (TVI, 2001), com 1 521 900 telespectadores.



Na lista elaborada pelo Correio da Manhã figuram oito produções da TVI e apenas duas da SIC: ‘Dancin’ Days’, de 2012, e ‘Mar Salgado’, de 2014.