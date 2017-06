A história do misterioso Sebastião Pereira

Pode usar pseudónimo mas não é normal

O CM falou com correspondentes de meios de comunicação social espanhóis em Portugal que garantiram não conhecer Sebastião Pereira.



Reconheceram ser possível assinar sob pseudónimo em Espanha, mas garantiram que esta não é a prática habitual.



Mas o que terá levado um jornalista a assinar peças com outro nome para o ‘El Mundo’? A resposta pode nunca chegar. É que as regras que valem são as do país onde as notícias foram publicadas e em Espanha não existe carteira de jornalista, ou seja, regulação dos autores das notícias. "Não fizemos nada de errado. Recorremos a um jornalista que utiliza pseudónimo e que conhecemos bem", disse Silvia Román, do ‘El Mundo’. Entretanto, o diário enviou um repórter para Portugal e pôs fim à colaboração de Sebastião Pereira.falou com correspondentes de meios de comunicação social espanhóis em Portugal que garantiram não conhecer Sebastião Pereira.Reconheceram ser possível assinar sob pseudónimo em Espanha, mas garantiram que esta não é a prática habitual.

O que achou desta notícia?







Muito insatisfeito







Muito satisfeito

Obrigado pelo seu contributo.







Muito insatisfeito







Muito satisfeito pub

O misterioso caso de Sebastião Pereira, autor das notícias publicadas no ‘El Mundo’ sobre os incêndios em Pedrógão Grande, encaminha-se para permanecer assim mesmo: misterioso. Questionado ontem pelo, o diário espanhol - que está sem correspondente em Portugal - não prestou mais esclarecimentos sobre o caso e manteve a posição de não revelar a identidade daquele que foi o seu colaborador temporário no nosso país.Sebastião Pereira, que ao que tudo indica é o pseudónimo de um jornalista português (mulher ou homem não se sabe, nem a sua idade), começou a assinar notícias no ‘El Mundo’ a 18 de junho (domingo), dia seguinte à tragédia que matou 64 pessoas. Até dia 21 (quarta-feira) foram publicados oito artigos da sua autoria. Mas o tom crítico dos textos face à atuação do Governo (reiterado em editorial pela própria direção do jornal) - colocando mesmo em causa a continuação da carreira política do primeiro-ministro António Costa - chamou a atenção dos media nacionais.A polémica surgiu após a denúncia, no dia 22 (quinta-feira), na página ‘Os Truques da Imprensa Portuguesa’, ela própria alimentada por pessoas que se recusam identificar. O Sindicato dos Jornalistas questionou a Comissão da Carteira Profissional de Jornalista (CCPJ) sobre a existência de um profissional com esta assinatura. A resposta foi negativa. A CCPJ e a Entidade Reguladora para a Comunicação Social foram ainda questionadas sobre o enquadramento legal que permite (ou não) assinar sob pseudónimo. Até agora não se pronunciaram.