A Nossa Aposta obtém certificação em Segurança de Informação

É a 1ª plataforma de jogos em Portugal a obter tal certificação.

19:56

A plataforma de jogos online portuguesa A Nossa Aposta, licenciada para a exploração de jogos de fortuna ou azar no nosso país pelo Serviço de Regulação e Inspeção de Jogos (SRIJ), recebeu esta quarta-feira a certificação em Segurança de Informação ISO 27001:2013, tendo sido auditada e certificada pela BSI.

A norma ISO 27001 é o padrão e a referência internacional para a gestão da segurança da informação.



No caso da Nossa Aposta, a certificação foi obtida no âmbito da proteção da informação de jogadores e informação de suporte à execução dos processos de negócio (Marketing e Vendas, Operações e Serviço ao Cliente) na exploração dos jogos a dinheiro online.



Tal certificação "assume um papel muito relevante", que se traduz "na confiança dos apostadores de que a sua informação e a informação das suas apostas são feitas num ambiente seguro e respeitando os padrões da mais alta exigência", refere Fernando Paes Afonso, CEO da empresa.

A Nossa Aposta é um projeto 100% português, detido pela Cofina, empresa dona do Correio da Manhã, CMTV, Record, SÁBADO, Jornal de Negócios, entre outros títulos, que aposta agora numa revolucionária plataforma de jogos e apostas, que garante diversão e descontração de forma simples e intuitiva.



Sempre a pensar no jogador em primeiro lugar há um tutorial sobre os Bónus em jogo, instruções e dados sobre cada jogo e que retorno cada aposta pode ter, assim como promoções especiais para tornar a experiência de cada utilizador cada vez melhor.



E para garantir que a Nossa Aposta está consigo onde quer que esteja, saiba que a plataforma está adaptada a desktop e mobile, sendo que por isso pode sempre continuar a diversão fora de casa, no seu smartphone.