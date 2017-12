Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

AdC ainda não decidiu análise aprofundada ao negócio da Media Capital

Autoridade da Concorrência tem feito vários pedidos de elementos sobre a operação de aquisição da TVI pela Altice.

Por Duarte Faria | 06:00

A Autoridade da Concorrência (AdC) prossegue a análise ao negócio da compra da Media Capital, dona da TVI, pela Altice/MEO mas ainda não decidiu se vai avançar para uma investigação aprofundada, apurou o CM junto de fonte oficial do regulador.



O prazo para a tomada de uma decisão - 30 dias úteis a contar da data de entrega do parecer da Entidade Reguladora para a Comunicação Social (ERC) - já foi suspenso por várias vezes devido à necessidade de pedir elementos às empresas envolvidas na operação e, por isso, a AdC está "dentro do prazo previsto na lei", acrescenta a mesma fonte. Caso não tivessem existido estas suspensões, a AdC teria de se ter pronunciado até à última semana de novembro. Mas se decidir avançar com uma investigação aprofundada, o regulador tem 90 dias úteis para emitir a decisão, isto sem contar com os períodos em que o processo estiver suspenso.



Recorde-se que o grupo parlamentar do CDS-PP pediu ao novo conselho regulador da ERC, presidido pelo juiz Sebastião Póvoas, para voltar a analisar o negócio da venda da TVI, depois dos elementos do anterior conselho, liderado por Carlos Magno, não terem chegado a um consenso. Na tomada de posse da nova ERC, no passado dia 14, Sebastião Póvoas garantiu que vai "estudar" todos os dossiers que o regulador dos media tem em mãos para decidir se há necessidade dos novos elementos tomarem posição sobre a operação. Mas não se comprometeu com prazos.