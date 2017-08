Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Adeus a “uma menina que crescia na rádio”

Sofia Morais, jornalista, editora e produtora da TSF, morreu aos 46 anos, vítima de cancro.

08:30

A jornalista Sofia Morais morreu esta segunda-feira, aos 46 anos, vítima de cancro. Ex-atleta da patinagem do Sporting Club de Tomar, estagiou no semanário ‘Expresso’, em 1992. Mas a sua verdadeira vocação era a rádio e, em 1996, passou a integrar a equipa da TSF. Foi nesta estação de rádio que exerceu, durante mais de 20 anos, as funções de repórter, de editora e de produtora.



Entre outras áreas, acompanhou de forma mais próxima os temas de saúde e justiça, com reportagens, investigação e espaços especializados. "Lembramo-nos dela muito menina, nesta rádio, desde quando esta rádio era, também, ainda, tantas vezes menina. A voz dela acendia na rádio palavras crescidas, palavras que acrescentavam.



Quase só nos lembramos dela na rádio, porque a rádio era a nossa casa", recorda Fernando Alves, uma das vozes mais marcantes da TSF. O jornalista caracteriza Sofia Morais como uma "figura frágil, não obstante a solidez", que, "mais do que uma menina que cresceu na rádio", era "uma menina que crescia na rádio", e com a qual "parecia brincar".



Manuela Goucha Soares, do ‘Expresso’, com quem se cruzou nos primeiros anos da vida profissional, descreve Sofia Morais como uma jornalista "conversadora, afoita e sorridente", que "tinha o hábito de dançar na redação, porque dançava com as palavras".



O funeral sai da casa mortuária da Santa Casa da Misericórdia de Tomar hoje, às 16h00, para o crematório de Coimbra.