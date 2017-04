Agressões a jornalistas devem ser crime público

O Conselho de Redação (CR) da RTP pretende que as agressões a jornalistas sejam classificadas como crime público o que permite, por exemplo, que a investigação do Ministério Público possa ser feita mesmo sem a apresentação de uma queixa por parte das vítimas. Esta medida, assim como o agravamento da pena para quem agrida jornalistas, vai ser proposta aos grupos parlamentares a quem o CR solicitou encontros, revelou ao CM Fernando Andrade, membro do CR.



"A repetição de lamentáveis incidentes com jornalistas, de várias redações, torna urgente encontrar respostas legislativas para solucionar um problema que atenta contra o direito constitucional à Informação", adianta o CR em comunicado, onde revela ainda "que todos os pedidos de reunião foram aceites de imediato e que os encontros serão agendados a curto prazo".



Recorde-se que no último sábado, os jornalistas António Pedro Carvalho e Tiago Passos foram agredidos no Estádio da Luz, durante a cobertura do jogo de futebol Benfica-Porto. Além disso, o CR denunciou ainda "o furto do microfone de reportagem da RTP".









Na semana anterior, uma equipa da RTP foi agredida durante uma reportagem à porta de uma escola em Lisboa. O repórter de imagem Ricardo Mota teve mesmo de receber assistência hospitalar.

