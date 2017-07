Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Al Gore e Garry Kasparov vão estar na Web Summit de Lisboa

Maior encontro mundial da internet confirma nomes sonantes para segunda edição em Portugal.

Por Lusa | 15:52

Al Gore, antigo vice-presidente dos Estados Unidos da América, Garry Kasparov, lendário jogador de xadrez, e Steve Huffman, o dirigente e cofundador da rede social Reddit são os novos nomes anunciados para a 2.ª Web Summit em Lisboa.



Numa nota divulgada hoje, a organização da conferência de inovação e tecnologia anunciou 50 novos oradores, que se juntam assim à primeira lista que incluía nove portugueses, como o banqueiro António Horta Osório, responsável máximo do Lloyd Banking Group.



Os novos anúncios incluem Al Gore, Prémio Nobel da Paz, em 2007, o cofundador do site Reddit, no qual se podem divulgar ligações de páginas da internet, e uma das estrelas da série televisiva Guerra dos Tronos, o ator irlandês Liam Cunningham (Davos Seaworth na ficção).



Também marcará presença o mais jovem campeão mundial de sempre na história do xadrez e que acumulou vitórias até 2005, o russo Kasparov.



A organização referiu ainda contar com participantes de 160 países, incluindo Austrália, Azerbeijão, Quiribati e Quénia, na próxima edição da Web Summit em Lisboa, que decorre de 6 a 0«9 de novembro.



A Web Summit é uma conferência global de tecnologia que se realiza anualmente em Lisboa, esperando-se este ano mais de 60 mil participantes de 170 países, incluindo mais de 20 mil empresas, sete mil presidentes executivos e dois mil jornalistas.



Estima-se que a edição de 2016 da Web Summit tenha injetado 200 milhões de euros na economia nacional, sendo um quarto desse valor absorvido pela indústria hoteleira e 50 milhões pelos diversos fornecedores diretamente ligados ao evento.



Segundo informação oficial disponibilizada, desde 2010, as 'startups' portuguesas que se apresentaram na Web Summit já angariaram mais de 78 milhões de euros. Segundo dados da Startup Europe Partnership, esse valor representa cerca de um terço do total de 273 milhões de euros angariados pelas empresas desde 2010.



Em 2016 registou-se uma captação de 21 milhões de euros.