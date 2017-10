Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Altice garante distribuição da TVI em todos os concorrentes

Em causa está a possível compra da Media Capital.

Por Lusa | 19:01

A Altice garantiu hoje que se comprar a Media Capital a TVI continuará disponível em "todas as plataformas existentes no mercado", considerando que a aquisição da estação televisiva promove "o pluralismo nos media".



A Altice emitiu hoje um comunicado em que pretende responder aos seus concorrentes, que acusa de terem um "tom demagógico sobre a operação de compra da Media Capital", bem como clarificar a sua estratégia com esta operação.



Sublinhando que é "o maior investidor estrangeiro em Portugal nos últimos anos, com mais de 6.000 milhões de euros investidos na MEO", a francesa Altice defende que a sua estratégia para a Media Capital "trará benefícios significativos para o setor português dos media e para os consumidores portugueses".



Uma das garantias deixadas é que irá "continuar o investimento no modelo de emissão 'free-to-air' da TVI", que "continuará a ser um operador televisivo distribuído através de todas as plataformas existentes no mercado, sejam elas controladas pela Altice/MEO ou pelos seus concorrentes".



Em concreto, a empresa francesa pretende "investir na programação deste canal, tanto através da Plural como através de outros fornecedores de programação", e ainda "tornar o canal de notícias TVI24 disponível a todos os consumidores portugueses, bem como lançar novos canais sempre que possível".