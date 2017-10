Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Altice vai processar presidente da Sonae

Paulo Azevedo diz que compra da Media Capital será pior do que a Operação Marquês.

Por Sónia Dias | 08:45

A Meo/PT vai avançar com uma queixa-crime contra o presidente da Sonae, Paulo Azevedo, na sequência das declarações que este fez na passada sexta-feira sobre a compra da Media Capital.



Paulo Azevedo criticou a "não decisão" da Entidade Reguladora para a Comunicação Social sobre a compra da dona da TVI pela Altice e afirmou que o negócio "criará condições para que daqui a 10 anos possamos estar todos indignados com a descoberta de uma Operação Marquês dez vezes maior".



"O Grupo Altice não aceitará que terceiros façam declarações ou insinuações difamatórias relativamente a si ou à sua relação com reguladores, independentemente da posição ou poder desses terceiros", disse o grupo liderado por Patrick Drahi, acrescentando que as afirmações do presidente da Sonae "são o culminar de uma campanha pública orquestrada contra a Meo, incluindo pressões indevidas sobre os reguladores".



Contactada pelo CM, fonte oficial da Sonae disse que "a empresa não abdica das suas convicções e dos seus argumentos e continuará a indignar-se, quando, por ação ou inação, se criam as condições para que possam acontecer graves danos" do interesse público. E continua: "Não nos deixaremos intimidar mesmo quando é usado o ataque pessoal com a intenção de nos condicionar, num reflexo do que é já o modo como a liberdade de opinião e de expressão de um receio cívico poderão vir a ser postas em causa."