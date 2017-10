Patrão da Altice fala de "pressão orquestrada por concorrentes" na compra da TVI

Michel Combes diz estar confiante de que vai concretizar a compra do grupo Media Capital.

Por Lusa | 12:07

O presidente executivo da Altice disse esta sexta-feira à Lusa ter "plena confiança" no processo de compra da Media Capital e nos reguladores portugueses e manifestou-se "surpreendido com "a pressão indevida e infundada orquestrada" pelos concorrentes.



Instado pela Lusa a comentar o processo de compra da Media Capital, Michel Combes afirmou que a "Altice tem plena confiança no processo e nas instituições regulatórias portuguesas".



"Confiamos que as decisões serão assentes em factos e méritos", prosseguiu numa nota escrita em inglês.



"Francamente, ficámos surpreendidos com a pressão indevida e infundada orquestrada pelos nossos concorrentes junto dos reguladores e pelas insinuações públicas", salientou.



Enquanto dono de empresas de media e novos negócios "altamente respeitados em França, nos Estados Unidos e em Israel, temos uma longa história de independência editorial e um compromisso com a qualidade", concluiu o presidente executivo.