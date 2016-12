Anunciantes investem milhões no fim de ano

Correio da Manhã.



A marca de cervejas da Unicer é o principal anunciante televisivo na noite de Réveillon há 24 anos consecutivos. A imobiliária Remax está presente na noite de fim de ano pelo sexto ano seguido.



De acordo com os dados de audiências referentes aos últimos anos, divulgados pela GfK, a noite de Passagem de Ano é acompanhada através da televisão por mais de dois milhões de portugueses.



As marcas optaram por não divulgar o valor do investimento mas, no caso da Super Bock, toda a campanha de fim de ano deverá ficar em linha com o registado nos últimos anos: quase dois milhões de euros, apurou o

De norte a sul do País, milhões de portugueses vão festejar nas ruas, no sábado à noite, a chegada do novo ano. Mas outros tantos vão fazê-lo em frente à televisão. E é a pensar nestes portugueses que algumas marcas vão voltar, este ano, a investir milhões de euros em campanhas publicitárias para o pequeno ecrã.É o caso da Super Bock. A cervejeira volta a ser a marca que mais investe na noite de Passagem de Ano e fará a tradicional contagem decrescente na antena da RTP 1 e da SIC. Além disso, terá o primeiro anúncio de 2017 na RTP 1 e na TVI. Na estação de Queluz de Baixo será a Remax a fazer a despedida de 2016 e a dar as boas-vindas a 2017.Já o último anúncio deste ano e o primeiro do próximo na SIC irão pertencer à marca automóvel Mercedes. A RTP 1 e a TVI não revelaram a identidade do último anunciante deste ano.