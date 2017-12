Apresentadora da TVI insultada em direto

Eliane está novamente envolvida em polémica.

17:57

A apresentadora do programa Super Quiz, que preenche as madrugadas da TVI, está novamente envolvida em polémica.

Depois de ter abandonado o programa em direto por estar em desacordo com a produção, Eliane, mais conhecida por Lia, foi insultada durante a emissão da madrugada deste sábado.

O objectivo do jogo era advinhar uma profissão com a letra ‘O’, mas o telespectador decidiu ofender a apresentadora. "A profissão é a tua, puta".

Lia não conseguiu conter o riso e respondeu ao insulto: "Eu não me aguento. Não é uma profissão ainda, mas no dia em que for registada, todas nós conseguiremos fazer dinheiro."