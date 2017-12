Apresentadora da TVI irrita-se e abandona programa em direto

Lia fala em Cristina Ferreira, Goucha e Fátima Lopes. Veja os vídeos.

19.12.17

Eliane Tchissola, mais conhecida por Lia, ex-participante da primeira edição do 'Love On Top', e também apresentadora do programa 'Super Quiz' da TVI, irritou-se e abandonou o programa em direto na madrugada desta terça-feira.

A apresentadora obrigou a emissão a ir para intervalo e abandonou o estúdio. "Preciso de falar com a produção que isto já se está a tornar ridículo", disse a comunicadora antes de abandonar o programa.

Ao que tudo indica, Lia mostrou-se desagradada por não ter um quadro para fazer o jogo interativo e acabou por puxar para a conversa alguns dos rostos mais conhecidos e adorados da estação, como é o caso de Cristina Ferreira, Manuel Luís Goucha e Fátima Lopes. A ex-concorrente de reality-show alegou que os colegas de estação têm melhores condições de trabalho.

O momento foi captado pelos espetadores e os vídeos que mostram o momento tenso pelo qual a apresentadora passou já está a circular na internet.











De recordar que o programa das madrugadas da TVI já se envolveu em várias polémicas, como uma apresentadora que já desmaiou em direto depois de se queixar do calor que se fazia sentir no estúdio e pelas polémicas resoluções de passatempos.