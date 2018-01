Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Arons de Carvalho acumula reformas e ganha 7417 euros por mês

Ex-deputado junta a pensão de professor, no valor de 4365 euros, com a subvenção vitalícia de ex-político.

Por António Sérgio Azenha | 01:30

Arons de Carvalho, ex-deputado do PS e ex-vice-presidente da ERC - Entidade Reguladora para a Comunicação Social, vai receber, a partir de fevereiro, 7417 euros por mês, por acumulação da pensão de reforma com a pensão para toda a vida de ex-titular de cargo político.



O ex-político vai reformar-se, como docente na Universidade Nova de Lisboa, com uma pensão de 4365 euros, segundo a lista mensal de reformados da Caixa Geral de Aposentações este domingo divulgada em Diário da República.



A esta prestação, acresce a subvenção vitalícia de 3052 euros por mês atribuída em janeiro de 2010. Por imposição legal, esta pensão de político foi suspensa enquanto exerceu funções na ERC. Contactado pelo CM, Arons de Carvalho escusou fazer comentários.



Segundo o Ministério da Segurança Social, "as subvenções vitalícias podem ser livremente acumuladas com pensões de aposentação, reforma, sobrevivência e outras equiparadas", dado que "o regime de condição de rendimentos que o impedia foi julgado inconstitucional".



Arons de Carvalho foi peão na batalha que Sócrates moveu para tentar que o CM cessasse a investigação sobre o seu património, vida luxuosa e negócios.



As conversas foram intercetadas nas escutas telefónicas da Operação Marquês, em 2013.