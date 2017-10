Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Arranca pós-graduação CMTV/UAL

Octávio Ribeiro deu aula inaugural aos alunos da pós-graduação em Jornalismo Televisivo e Multiplataforma.

03.10.17

Arrancou ontem a primeira pós-graduação em Jornalismo Televisivo e Multiplataforma, numa parceria entre a CMTV e a Universidade Autónoma de Lisboa.



A aula inaugural ficou a cargo de Octávio Ribeiro, diretor do Correio da Manhã e da CMTV, que destacou "os níveis de exigência altíssimos" da profissão e garantiu pelo menos dois estágios remunerados de seis meses para os alunos que se destacarem na pós-graduação.



O curso, com a duração de 90 horas, tem "uma forte componente prática".



O plano curricular envolve a introdução à reportagem em televisão, assim como às técnicas do direto televisivo, passando pelo entretenimento.