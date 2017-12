Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

As previsões da Maya para 2018

A taróloga e apresentadora do Manhã CM adianta a sorte e as dificuldades de cada um dos signos no ano que aí vem.

18:00

No Manhã CM a Maya fala-nos das previsões dos signos para o ano de 2018.



Se gostaria de saber se está em maré de sorte ou se pode enfrentar alguma dificuldade para o ano, veja as novidades que temos para si.



Veja o vídeo e conheça as previsões da Maya para cada signo, no ano que aí vem.