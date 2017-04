ASAE fecha restaurante que apareceu em programa de Ljubomir Stanisic

O restaurante 'Canela' que, na passada segunda-feira, teve destaque no programa Pesadelo na Cozinha, emitido pela TVI e apresentado pelo Chef Ljubomir Stanisic, foi, esta quinta-feira, encerrado temporariamente pela ASAE por falta de higiene.

Já durante o programa, o 'Canela', localizado em Campolide, Lisboa, tinha impressionado os telespectadores com a sujidade e com a presença de baratas.

Uma das imagens que mais chocou o Chef, e todos os que assistiram ao programa, foi o lugar onde o dono do restaurante, Manuel Canela, guardava o tabuleiro onde marinava as carnes antes de serem grelhadas. Nesse espaço, debaixo do lava-loiça, caíam restos de gordura do cano do esgoto e nos cantos estavam teias de aranha com baratas e outros insectos presos que acabam por cair dentro do recipiente.

Apesar da intervenção do Chef, parece que o espaço continuou a funcionar mal.

Esta quinta-feira, durante uma fiscalização da Autoridade de Segurança Alimentar e Económica, o restaurante foi encerrado temporariamente tal como outros sete espaços de Lisboa.

Na porta do restaurante está um papel colado com o aviso: "Por motivos de imprevisto, contra a nossa vontade, estamos encerrados para alterações no estabelecimento. Obrigada pela vossa compreensão".

