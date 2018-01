Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Assinatura em falta pára o Conselho Geral Independente da RTP

Só volta a funcionar em pleno após a tomada de posse dos três novos elementos.

Por Hugo Real | 08:47

Mais de dois meses depois da audição parlamentar da professora Helena Sousa, a última dos três novos membros do Conselho Geral Independente (CGI) da RTP a ser ouvida pelos deputados, os novos elementos deste supervisor (onde se incluem Francisco Seixas da Costa e José Vieira de Andrade) ainda não tomaram posse.



Contactado pelo CM, o gabinete do ministro da Cultura diz que "já está aprovada a minuta de deliberação, que se encontra apenas pendente de assinatura". "Cumprido esse formalismo, o que deve acontecer em breve, e que substitui uma assembleia geral, tomam posse automaticamente", conclui.



Contudo, sem a entrada em funções dos novos elementos, o CGI não pode avançar com os dossiês que tem em cima da mesa, sendo que o mais premente é a substituição do atual conselho de administração da empresa pública.



Quando estiver operacional, o CGI tem de, primeiro, aprovar as linhas de orientação estratégica para o próximo mandato e torná-las públicas. Depois, por concurso ou convite, escolhe o presidente. O eleito forma a sua equipa, sendo que o Governo apenas pode vetar o administrador financeiro.



Já no campo dos conteúdos, o executivo não tem palavra.



PORMENORES

Rotatividade

Dos seis membros do CGI, três têm de ser obrigatoriamente substituídos ao fim de três anos. Em junho, e por sorteio, ficou definido o fim do mandato de Ana Lourenço, Manuel Silva Pinto e Álvaro Dâmaso.



Substituição

Para se juntarem a António Feijó, até agora presidente do órgão, Simonetta Luz Afonso e Diogo Lucena foram escolhidos José Carlos Vieira de Andrade, Francisco Seixas da Costa e Helena Sousa.



Conselho de Administração

Gonçalo Reis é o atual presidente da RTP e conta com dois administradores: Nuno Artur Silva tem o pelouro dos conteúdos e Cristina Vaz Tomé é a responsável pelas finanças.