Ator John Hurt morre vítima de cancro

O ator John Hurt morreu esta sexta-feira, após uma batalha de dois anos contra um cancro no pâncreas.



O artista inglês, conhecido pelas participações em 'O Homem-Elefante' (que lhe valeu o Globo de Ouro e o Bafta em 1980), 'O Expresso da Meia-Noite', 'Alien - O Oitavo Passageiro' e na saga 'Harry Potter' (em que desempenhava o papel do fabricante de varinhas mágicas Ollivander), esteve nomeado para o Óscar de Melhor Ator duas vezes.



Numa entrevista em 2015, já seriamente debilitado pela doença, John Hurt vaticinou sobre a própria morte. "Não posso dizer que me preocupe muito com a minha mortalidade, mas é impossível não chegar à minha idade sem a contemplar. Todos passamos tempo e ocupamos o nosso lugar durante pouco tempo", afirmou.

