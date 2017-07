Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Bailarina fica 'nua' em direto no "Somos Portugal"

Problema com o fato deixou à mostra zona genital. Vídeo depressa se tornou viral.

13:30

Uma bailarina ficou com a zona genital à mostra durante o programa da TVI "Somos Portugal" deste domingo.



A mulher, que acompanhava a cantora Cristina Ardisson, parece ter tido um problema com o fato, que se desprendeu na zona pélvica durante a atuação da bailarina na canção "Liga Pra Mim".



A bailarina depressa se apercebeu do sucedido e tentou resolver a situação rapidamente, mas sem sucesso. Segundos depois, acabou mesmo por abandonar o palco.



As imagens da rapariga "nua" rapidamente chegaram às redes sociais, onde têm sido partilhadas desde ontem.