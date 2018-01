Balsemão fecha venda de revistas por 10,2 milhões de euros

Impresa vendeu publicações à sociedade Trust in News.

Por Duarte Faria | 19:21

A empresa Trust in News, detida na sua totalidade pelo antigo jornalista Luís Delgado, vai pagar 10,2 milhões de euros pela aquisição do portefólio de revistas da Impresa, anunciou esta terça-feira o grupo de Francisco Pinto Balsemão em comunicado enviado à CMVM.

"A IMPRESA - Sociedade Gestora de Participações Sociais, S.A. informa que a sua subsidiária IMPRESA Publishing. S.A. celebrou, nesta data, um contrato de transmissão do negócio atinente às publicações Activa, Caras, Caras Decoração, Courrier Internacional, Exame, Exame Informática, Jornal de Letras, TeleNovelas, TV Mais, Visão, Visão História e Visão Junior, a favor da sociedade Trust in News, Unipessoal, Lda. [...], com efeitos a 1 de janeiro de 2018", lê-se no comunicado.

"Esta alienação foi realizada no seguimento do Plano Estratégico para triénio 2017-2019 e do reposicionamento da atividade da Impresa, com um enfoque primordialmente nas componentes do audiovisual e do digital", acrescenta a Impresa, que é acionista da Lusa, detendo 22,35% da agência de notícias.