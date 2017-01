Barack Obama na primeira pessoa

O que achou desta notícia?







Muito insatisfeito







Muito satisfeito

Obrigado pelo seu contributo.







Muito insatisfeito







Muito satisfeito pub

O canal de cabo História transmite hoje 'Obama na Primeira Pessoa', um documentário onde é feito o balanço da presidência norte-americana de Barack Obama. O programa é transmitido às 22h00, poucas horas após Donald Trump assumir o cargo de 45.º presidente dos Estados Unidos da América.O especial de duas horas relata os sucessos, fracassos e dificuldades que Obama enfrentou nos últimos quatro anos contra o Congresso norte-americano, e o redespertar dos conflitos raciais no país, que assumiram especial importância no final do seu mandato.Do documentário fazem ainda partes duas entrevistas ao presidente cessante, conduzidas antes e depois da eleição presidencial de 2016, que deu a vitória a Donald Trump pelo Partido Republicano contra Hillary Clinton, do Partido Democrata.