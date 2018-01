Bloco questiona Governo sobre conflitos de interesses na RTP

Após notícia do CM, partido quer saber se o Executivo consegue "garantir a idoneidade do Conselho de Administração".

Por Hugo Real | 14:12

As várias polémicas que envolvem o administrador da RTP, Nuno Artur Silva, e também o diretor de programas, Daniel Deusdado, cujo último episódio foi divulgado na edição desta sexta-feira do Correio da Manhã, levou o Bloco de Esquerda (BE) a enviar um "pedido de esclarecimento sobre alegados conflitos de interesses na RTP" à Assembleia da República, cujo destinatário é o ministro da Cultura, Luís Castro Mendes, que tem a tutela da empresa pública.

Na missiva, a que o CM teve acesso, assinada pelos deputados Jorge Campos e Jorge Costa, são colocadas quatro perguntas (ver em baixo), onde o BE pretende saber, entre outros, se o executivo está a acompanhar a situação e se pode garantir "a idoneidade do Conselho de Administração e o cumprimento escrupuloso do Código de Ética e Conduta da RTP [consultar em baixo]".

Os bloquistas questionam ainda se o governo "pondera solicitar uma auditoria do Tribunal de Contas às decisões do Conselho de Administração da RTP".

Em causa está, recorde-se, o facto de Nuno Artur Silva, administrador com o pelouro dos conteúdos da RTP há três anos, continuar a ser o dono das Produções Fictícias e do Canal Q. Além disso, e como o CM revelou na edição em papel de 19 de janeiro, Artur Silva e Daniel Deusdado são, desde 2003, sócios na empresa de media ‘O Estado do Sítio’. Ou seja, o administrador da empresa pública escolheu para diretor de programas o seu sócio de longa data.

Recorde-se ainda que a Comissão de Trabalhadores da RTP, através de comunicado, tem sido bastante critica de Nuno Artur Silva e de Daniel Deusdado e ainda esta semana, escreveu que este último "não tem condições algumas para continuar Director de Programas de uma Instituição como a RTP".

As perguntas do BE:

"1 - O Governo está a acompanhar a situação? Em caso afirmativo, já fez uma avaliação da mesma?

2 - O Governo já consultou o Conselho de Opinião e o Conselho Geral Independente da RTP sobre as denúncias de conflitos de interesse no seio do canal público?

3 - Pode o Governo garantir a idoneidade do Conselho de Administração e o cumprimento escrupuloso do Código de Ética e Conduta da Rádio e Televisão de Portugal?

4 - Pondera o governo solicitar uma auditoria do Tribunal de Contas às decisões do Conselho de Administração da RTP?"

Conheça o que diz o Código de Ética e Conduta aprovado pelo Conselho de Administração da RTP, em 18 de Janeiro de 2017, sobre conflitos de interesses:

"Para efeitos deste código consideramos conflito de interesse toda a situação em que o exercício de funções de um trabalhador ou colaborador é afetado, ou suscetível de ser afetado, de forma pontual ou duradoura, em razão do exercício de outras atividades e/ou dos seus interesses ou relações externas à empresa, ou sempre que um trabalhador ou colaborador usa a sua posição dentro da empresa para benefício pessoal ou para benefício de familiares ou pessoas próximas.

Sempre que, no exercício da atividade, sejamos chamados a intervir em processo de decisão que envolva, direta ou indiretamente, organização com a qual colaboramos ou tenhamos colaborado, ou ainda pessoas a que estejamos ou tenhamos estado ligados por laços de parentesco ou afinidade, assumimos a obrigação de reportar superiormente, por escrito, antes de qualquer participação em tal processo, a existência dessas ligações.

Situações exemplificativas de conflitos de interesses:

Participação, influência direta ou indireta em procedimento de contratação ou decisão em que o trabalhador ou colaborador tenha interesse particular, direto ou indireto com a entidade, ou em relação ao qual a sua intervenção possa suscitar legítimas dúvidas sobre a sua isenção e rigor;

Exercício de atividades incompatíveis com o exercício de funções na empresa, desde logo as que possam implicar violação de deveres de lealdade e de não concorrência;

Atividades desenvolvidas em benefício de outras empresas de comunicação social, não se considerando como tal a colaboração pontual e não remunerada através de artigos em publicações periódicas;

Um trabalhador ou colaborador que tenha um interesse financeiro numa empresa com a qual a RTP mantém uma relação comercial podendo ser percecionado como estando numa posição com influência nas respetivas decisões contratuais;

A prestação de serviços ou de qualquer tipo de colaboração remunerada a fornecedores da RTP;

Um trabalhador ou colaborador que tenha uma relação pessoal, familiar ou financeira, não conhecida com um potencial fornecedor;

Um trabalhador ou colaborador ou membro da sua família que receba benefícios não devidos, resultantes apenas da posição que ocupa na empresa."