Beijo lésbico na passadeira vermelha dos Globos de Ouro

Já Amanda, de 44 anos, é casada com David Benioff, o profutor da série 'Game of Thrones'.







As atrizes Sarah Paulson e Amanda Peet protagonizaram um momento lésbico enquanto posavam na passadeira vermelha dos Globos de Ouro, no passado domingo.As duas, que andaram quase sempre de mão dada e permaneceram juntas e muito cúmplices durante toda a festa, deram um beijo na boca, deixando-se captar pelas lentes dos fotógrafos do local.Sarah Paulson, de 42 anos, assumidamente homossexual desde 2004, namora com a também atriz Holland Taylor, de 73, no entanto, não se fez acompanhar por esta à cerimónia.