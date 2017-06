Benfica custa 5 vezes mais na TV do que Sporting

Estas diferenças não são, no entanto, tão claras na negociação pelos três grandes com as operadoras de televisão paga. O Benfica fechou negócio com a NOS por 400 milhões de euros (direitos de transmissão dos jogos em casa durante dez épocas e direitos sobre a Benfica TV, pelo mesmo período). A mesma operadora fechou negócio com o Sporting por 446 milhões (jogos em casa e exploração da publicidade no Estádio de Alvalade por dez anos; direitos de transmissão da Sporting TV e patrocinador principal por 12 épocas). Já a MEO pagou 457,5 milhões de euros ao FC Porto pelos jogos e exploração da publicidade no Estádio do Dragão por dez anos, bem como pelos direitos do Porto Canal por 12 épocas e meia e pelo estatuto de patrocinador principal do FC Porto por sete épocas e meia.

O preço de aquisição por parte da RTP dos direitos de transmissões televisivas de partidas do Benfica é muito superior ao dos seus principais rivais.De acordo com contratos da RTP (de 2012 a 2014) a que o CM teve acesso, um jogo das águias pode custar até 375 mil euros - como aconteceu no caso da Eusébio CUP, em 2012 -, enquanto o Troféu 5 Violinos, do Sporting, também um jogo de pré-época, não foi além dos 65 mil euros, em 2014. Ou seja, a partida do Benfica custou cinco vezes mais do que a dos leões. Os contratos revelam preços idênticos para outros jogos.No caso do FC Porto, o investimento para a aquisição de uma partida ronda os 125 mil euros.