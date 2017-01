Benfica e Sporting vão jogar clássico na rádio

Quem também promete entrar neste mercado é Bruno de Carvalho, que incluiu a criação da Sporting Rádio nas suas 111 medidas para o clube.O atual presidente dos leões, que se recandidatou ao cargo, lançou no último mandato a Sporting TV e, caso seja reeleito, vai ter entre as suas prioridades o lançamento de uma estação de rádio até 2021, data em que termina o mandato.Fonte oficial da candidatura de Bruno de Carvalho adiantou aoque neste momento está a ser "estudado qual o melhor modelo para servir os interesses do Sporting".Não foi possível obter uma resposta do FC Porto.