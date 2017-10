Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

‘Biggest Deal’ é a pior estreia de sempre

Nunca um reality show da TVI aos domingos tinha feito um resultado tão baixo: pouco mais de 700 mil espectadores.

Por Duarte Faria | 03.10.17

A TVI arriscou e estreou o seu novo reality show na noite das autárquicas (e à mesma hora em que o Benfica jogava na Madeira). Mas, ao contrário do que aconteceu há quatro anos - em que a estreia de ‘Casa dos Segredos 4’ em dia de eleições liderou -, a aposta revelou-se agora um fracasso.



‘Biggest Deal’ foi apenas o 5º programa do dia, com 701 100 telespectadores (17,1% de share), segundo a GfK. A noite acabou por ser dominada pelos especiais de acompanhamento dos resultados eleitorais.



O novo formato apresentado por Teresa Guilherme bateu assim um recorde negativo e tornou-se na pior estreia de sempre de um reality show da TVI ao domingo à noite. Ao CM, Bruno Santos, diretor-geral da TVI, reconhece que esta foi uma "jornada complicada" devido ao "grande interesse que as pessoas manifestaram em acompanhar os resultados das eleições" e à "dupla jornada de futebol".



Mas, "dentro deste quadro, que prejudicou os resultados" de ‘Biggest Deal’, o responsável defende que o reality show até fez "bons números". E admite introduzir alterações no formato caso se revele necessário para as audiências.



‘Biggest Deal’ junta 16 famosos que vão ter de gerir quatro negócios: Nilton Bala, Raquel Loureiro, José Moutinho, Isabel Figueira, Rita Mendes, Valter Carvalho, Maria Sampaio, Rodrigo Castelhano, Inês Simões, Joana Madeira, Mico da Câmara Pereira, Dicla Burity, Alexandre Santos, Úrsula Corona, Tiagovski e Eduardo Beauté.