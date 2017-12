Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Blitz abandona formato de revista e aposta no digital

Próxima edição será a última publicação regular.

18.12.17

A próxima edição da Blitz, nas bancas a 20 de dezembro, será "a última em formato de revista", com a aposta a passar pelo digital e suportes audiovisuais, segundo o editorial que sai na quarta-feira e divulgado esta segunda-feira.



"Mas o papel não acabará: estão previstas pelo menos três edições especiais nesse suporte durante 2018", acrescenta o diretor, Miguel Cadete, no editorial da próxima edição, hoje disponibilizado no 'site' do título dedicado à música.



Lançada em 1984, a Blitz começou por ser um jornal, tendo em 2006 passado a formato de revista, e é atualmente detida pelo grupo Impresa, dono da SIC e do Expresso.



"Com a edição que chegará às bancas na próxima quarta-feira, dia 20, abre-se uma nova etapa para a Blitz. Cumprindo a estratégia desenhada para as marcas da Impresa, a aposta incidirá, de ora em diante, nos conteúdos produzidos para as plataformas digitais e em suportes audiovisuais. É aí que se encontra a esmagadora maioria dos nossos leitores. É aí que estaremos", começa por dizer o diretor.



"Aos conteúdos que produzimos diariamente para o 'site' Blitz serão acrescentados muitos outros que explorarão as virtualidades do 'online', onde nos temos vindo a afirmar enquanto líderes de informação sobre música em Portugal", prossegue, adiantando que haverá "muitas novidades, sobretudo em vídeo" que irão chegar em breve.



"O facto de regularmente chegarmos aos dois milhões de visitas por mês ajuda a perceber esta nova realidade, sabendo que as entrevistas, reportagens, notícias e muitas outras formas de comunicar a música e tudo à volta terão, no futuro próximo, o seu lugar privilegiado aqui mesmo, no 'site' Blitz", acrescenta, salientando que o papel de informar sobre o que se passa no universo da música "sairá, certamente, reforçado com esta nova aposta".



Miguel Cadete refere que as edições de papel do título não vão desaparecer, mas antes dar lugar a edições especiais, destinadas a celebrar datas e efemérides.



"Está prevista para 2018 a publicação de pelo menos três edições", refere.



"O exemplar que o leitor tem em mãos marca, por isso, um ponto de viragem, sendo o último de uma já longa série de revistas que temos vindo a publicar desde junho de 2006, quando, também com alguma ousadia, trocámos a edição semanal do jornal por uma revista de periodicidade mensal. Outras edições chegarão às bancas já nos primeiros meses de 2018, sabendo que a grande maioria dos conteúdos Blitz estão no seu 'site' que, não nos oferece dúvidas, consolidará a sua posição de líder".



O último número da revista em papel apresenta uma homenagem a Zé Pedro dos Xutos & Pontapés.