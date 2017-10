Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Braço de ferro sobre a ERC chega ao fim

PS e PSD fecham, finalmente, acordo sobre quatro membros para Conselho Regulador.

Por Sónia Dias | 07:24

O PS e o PSD chegaram a acordo para a eleição de quatro dos cinco membros do Conselho Regulador da Entidade Reguladora para a Comunicação Social (ERC), estando estabelecido que o quinto elemento será obrigatoriamente alguém com perfil independente.



A eleição, no Parlamento, do Conselho Regulador da ERC, que se encontra num impasse político há quase um ano, está marcada para o próximo dia 20, necessitando de uma maioria de dois terços, ou seja, de um acordo entre PS e PSD.



Os quatro nomes a eleger pelo Parlamento na sexta-feira são Fátima Resende Lima, que já exerce funções na ERC, e o ex- -jornalista Francisco Azevedo e Silva, ambos propostos pelo PSD; o professor universitário e ex-jornalista Mário Mesquita e o jurista João Pedro Figueiredo, indicados pelo PS.



O quinto membro da ERC será depois cooptado pelos quatro elementos entretanto eleitos, sendo esse nome, de acordo com fonte parlamentar, o ponto central do compromisso entre socialistas e sociais-democratas em torno deste assunto.



PS e PSD acordaram o princípio de que o quinto nome a cooptar terá de ser alguém com indiscutível perfil de independência.

A partir do momento em que os cinco membros da ERC se encontrem designados, será então eleito entre eles o presidente do Conselho Regulador, cujo lugar é neste momento ocupado pelo jornalista Carlos Magno.