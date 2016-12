Cabeçada de Wilson custa 20 mil euros à TVI

Apesar das centenas de queixas, esta é a primeira vez desde que o reality show ‘Casa dos Segredos’ começou a ser emitido, em outubro de 2010, que a TVI é multada.



A Entidade Reguladora para a Comunicação Social (ERC) condenou a TVI ao pagamento de uma coima de 20 mil euros por causa da terceira edição do reality show ‘Secret Story - Casa dos Segredos’, transmitido em 2012.Nesse mesmo ano, o regulador dos media abriu um processo contraordenacional contra a estação de Queluz de Baixo, após ter recebido várias queixas relativas ao formato apresentado por Teresa Guilherme. Agora, quatro anos depois, aprovou uma deliberação na qual defende que o canal violou os limites à liberdade de programação consagrados na lei da televisão ao "transmitir em prime time [horário nobre] ameaças, insultos e o ambiente que rodeou uma agressão física", lê-se no documento a que o CM teve acesso, que analisou o caso da cabeçada de Wilson (de imediato expulso do programa) a Hélio.A ERC acusa ainda a TVI de procurar "minimizar" alguns "comportamentos exteriorizados" pelos concorrentes do programa, com "plena consciência da ilicitude que revestem tais comportamentos".