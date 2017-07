Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Câmara de Lisboa pode ganhar 126 milhões em 15 anos

8,4 milhões de euros das duas propostas significam mais do triplo do que atualmente é cobrado.

Por Hugo Real | 09:16

As propostas da Cartazes e Panoramas I e II, que ficaram em primeiro lugar no relatório preliminar do concurso para instalação e exploração publicitária de mobiliário urbano na cidade de Lisboa, significam um encaixe anual para a autarquia de 8,4 milhões de euros, mais do triplo dos 2,5 milhões que o Executivo recebe atualmente.



Como o novo contrato é a 15 anos, o valor pode atingir os 126 milhões (sem contar com a atualização anual indexada à inflação).



Contudo, como o CM ontem noticiou, este processo será moroso e não é garantido que estas empresas sejam as vencedoras, já que as restantes concorrentes pediram a sua exclusão e garantem que se tal não acontecer vão para tribunal.



De qualquer forma, a autarquia irá sempre ganhar mais. A segunda maior proposta (da JC Decaux, para o lote III, que junta o I e II) é de 8,3 milhões. Ou seja, 124,5 milhões em 15 anos. Já a Cemusa ofereceu 7,678 milhões (total de 115 milhões).



Por seu lado, a Alargâmbito ofereceu 3,15 milhões (mais de 47 milhões) apenas pelo Lote II.



Além disso, as empresas têm de investir na renovação do mobiliário urbano, num valor que pode chegar a 50 milhões para quem ficar com tudo.



O Lote I inclui 900 mupis (dos quais 10% digitais), dois mil abrigos, 75 sanitários públicos e 40 mupis amovíveis para publicidade institucional.



No Lote II estão até 125 painéis digitais de grande formato, 20 mupis e cinco painéis digitais.



O Lote III é a soma do I e do II.