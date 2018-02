Câmaras do norte financiam Porto Canal

Matosinhos lidera a lista com quase 150 mil euros gastos entre 2015 e 2017.

As câmaras municipais do norte do país gastaram, nos últimos três anos, 400 mil euros com o canal de televisão associado ao Futebol Clube do Porto.



Segundo o jornal i desta segunda-feira, a autarquia de Matosinhos lidera a lista com quase 150 mil euros gastos entre 2015 e 2017 em contratos de aquisição de serviços com o Porto Canal.



A Câmara Municipal do Porto pagou 39 mil euros em 2017 para assegurar a transmissão do espetáculo pirotécnico e a cobertura da noite de São João.



Divulgação de eventos, difusão de conteúdos ou anúncios são alguns dos motivos referidos nos contratos assinados com municípios e comunidades intermunicipais.