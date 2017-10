Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Canais lusos unem-se para exportar ficção

RTP, SIC e TVI voltam a ter stand conjunto na maior feira de conteúdos audiovisuais do Mundo.

Por Duarte Faria | 08:37

Portugal está na moda e RTP, SIC e TVI querem aproveitar a oportunidade para dar um novo fôlego à exportação de conteúdos nacionais para todo o Mundo. Com destaque para as novelas e séries, mas também para alguns formatos de entretenimento.



Pelo terceiro ano consecutivo, os canais vão ter um stand conjunto no MIPCOM, a maior feira de conteúdos audiovisuais do Mundo, que arranca hoje em Cannes, França, e que se prolonga até à próxima quinta-feira. O pavilhão de Portugal vai juntar, no mesmo espaço, RTP, SIC e TVI e ainda a Associação de Produtores Independentes de Televisão (APIT).



A iniciativa é promovida pelo Instituto do Cinema e Audiovisual (ICA), que pagará cerca de 55 mil euros pelo aluguer do stand durante estes quatro dias. O restante investimento (decoração, materiais, mobiliário acreditações e material promocional) será suportado pelas estações e pela APIT.



Este ano, e depois da RTP e da SIC, a organização do espaço ficou entregue à TVI que, além das novelas, vai ainda apostar na divulgação do reality show original ‘Biggest Deal’, que esteve entre os cinco formatos mais procurados pelos produtores mundiais na última semana. A SIC vai investir sobretudo na venda de novelas, enquanto a aposta da RTP será na exportação das suas séries.



Um "sucesso" nos últimos dois anos, no entender do ICA, a presença portuguesa nos grandes mercados internacionais poderá, em breve, ser alargada a outros eventos.