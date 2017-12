Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Canais recebem 1 milhão de euros em contratos públicos

TVI é a estação que mais recebe de entidades do Estado pela compra de espaços publicitários (mais de 500 mil euros).

Por Duarte Faria | 08:39

A RTP, a SIC e a TVI receberam este ano mais de um milhão de euros através de acordos celebrados com entidades públicas. As contas foram feitas pelo Correio da Manhã a partir da análise dos contratos publicados no portal BASE para compra de espaços publicitários e produção de vídeos promocionais. Todos por ajuste direto. E o número poderá aumentar uma vez que o ano não terminou e ainda poderá haver contratos que não deram entrada nesta plataforma.



A TVI foi a estação que mais amealhou: recebeu 412 545 euros de entidades públicas, a que se soma a taxa de IVA em vigor (23%), totalizando 507 430 euros. Os contratos de valor mais elevado foram celebrados com a Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária e com a Associação Promotora do Circuito Internacional de Vila Real. Cada um destes acordos ultrapassou os 74 mil euros. Estão registados 12 contratos de que o canal de Queluz de Baixo fez parte.



Já a SIC recebeu um total de 307 587 euros e em destaque estiveram contratos celebrados com o Turismo de Portugal (quase 75 mil euros) e com a Cascais Próxima - Gestão de Mobilidade, Espaços Urbanos e Energias (mais de 57 mil euros). A estação de Carnaxide foi parte envolvida em oito acordos.



Por último, a RTP cobrou 239 608 euros a entidades públicas pela aquisição de espaços publicitários. De um total de dez, o contrato de maior valor celebrado pelo canal do Estado foi com o Turismo de Portugal (quase 65 mil euros).