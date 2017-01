Cancro mata Miguel Ferrer aos 61 anos

O ator Miguel Ferrer morreu, esta quinta-feira, aos 61 anos vítima de cancro. O anúncio foi feito pela cadeia de televisão norte-americana CBS.

Atualmente, o ator contracenava com a atriz portuguesa Daniela Ruah na série Investigação Criminal: Los Angeles, mas também ficou conhecido pela participação nos filmes RoboCop (1987) e Iron Man 3 (2013) e pela série Twin Peaks (1990) que iria estrear uma nova temporada em maio.

Miguel Ferrer nasceu em Santa Mónica, na Califórnia, EUA. Era filho do ator Jose Ferrer e da cantora Rosemary Clooney e primo direito de George Clooney.



O ator deixa viúva Lori Weintraub com quem era casado desde 2005 e com quem tinha dois filhos, Lukas Ferrer, com 24 anos, e Rafael Ferrer, com 21 anos. O ator deixa também orfão José Robert Dornan, fruto de um anterior casamento.

