Carrie Fisher, a 'Princesa Leia', sofre ataque cardíaco

Carrie Fisher, atriz que imortalizou a 'Princesa Leia' na saga da Guerra das Estrelas, sofreu um ataque cardíaco esta sexta-feira.



De acordo com o site TMZ, a atriz estava num voo de Londres para Los Angeles, nos EUA, quando entrou em paragem cardiorrespiratória.



A atriz, de 60 anos, foi sujeita a massagem cardíaca e a manobras de reanimação a bordo do avião, que aterrou cerca de 15 minutos depois no aeroporto LAX.









Em declarações à agência AP a meio da tarde de sexta-feira (perto da meia noite em Lisboa) o irmão de Carrie, Tedd Fisher, confirmou que a atriz estava "em estado crítico", a receber tratamento na unidade de cuidados intensivos de um hospital de Los Angeles.



Carrie Fisher ficou conhecida pelo papel de Princesa Leia, desempenhado na saga Guerra das Estrelas (Star Wars), na qual fazia par romântico com Han Solo, personagem desempenhada por Harrison Ford.



Recentemente, a atriz publicou um livro polémico em que confessa que, durante as gravações dos filmes, se envolveu com o ator Harrison Ford.



Carrie Fisher participou em 'O Despertar da Força", que chegou às salas de cinema em 2015.



A atriz é casada com o agente Bryan Lourd, de quem tem uma filha, Billie Catherine Lourd, de 24 anos, também atriz.



Carrie Fisher nunca escondeu um passado ligado ao consumo de drogas. A atriz admitiu ter consumido cocaína na rodagem do filme 'O Império Contra-Ataca' e chegou a sofrer uma overdose medicamentosa. Fisher sofre ainda de distúrbio bipolar.





(em atualização)



