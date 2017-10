Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

"Chama-se a isto jornalismo". Teixeira da Mota elogia Correio da Manhã

Advogado e cronista salienta, na edição desta sexta-feira do jornal Público, que "o verdadeiro jornalismo é o que investiga e publica notícias".

11:36

O advogado Francisco Teixeira da Mota, cronista no jornal Público, escreveu na edição desta sexta-feira daquele jornal sobre o Correio da Manhã e a Operação Marquês, elogiando a investigação do CM a José Sócrates e salientando po facto de que a mesma "seguiu um caminho que se veio a revelar coincidente com o da investigação criminal".



"Chama-se a isto jornalismo", reitera Teixeira da Mota, para quem "o verdadeiro jornalismo é o que investiga e publica notícias".



O advogado relembrou, igualmente, que "José Sócrates sempre conviveu mal com a comunicação social" e que o ex-primeiro-ministro "meteu processos em tribunal contra tudo e todos". Aliás, "foi nos tempos em que José Sócrates foi governante que foi cunhada e propalada a expressão 'jornalismo de sarjeta' para designar a comunicação social adversa ao então primeiro-ministro", admite Teixeira da Mota, fazendo questão de recordar que, "antes mesmo do começo da investigação do que viria a ser a Operação Marquês", já o Correio da Manhã puxava as despesas de José Sócrates à primeira página.



"A investigação do Correio da Manhã, com a deslocação de jornalistas a Paris, sem escutas telefónicas nem acesso a movimentos bancários, seguia um caminho que se veio a revelar coincidente com o da investigação criminal: os indiciados gastos excessivos do ex-primeiro ministro. Chama se a isto jornalismo", remata.