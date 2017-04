Casal em risco de perder sonho de uma vida

Edmundo é o proprietário. Rosário nada tem que ver com o restaurante, mas está obviamente preocupada com o declínio do estabelecimento. A cozinheira, Filipa, acompanha o projeto há 13 anos, mas há quatro que procura outro projeto para a sua vida. Lamenta que este restaurante esteja "morto".Filipa divide a cozinha com Ivan, o pizzaiolo. Ambos lamentam a desorganização e as más condições em que trabalham diariamente. O restaurante conta ainda com a ajuda de copeiros, que lavam, cozinham e sofrem na pele a decadência do espaço. A mais recente contratação é Rui, um empregado de mesa pouco experiente mas muito confiante no projeto do Tomate.Ljubomir Stanisic tem como missão recuperar o charme original do Tomate e fazer com que as pessoas voltem a procurar o local que é considerado "o mais tradicional restaurante italiano de Espinho". Além da mudança de imagem, também é preciso voltar a apostar em ingredientes frescos e típicos da cozinha italiana.