Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Christopher Plummer substitui Kevin Spacey no novo filme de Ridley Scott

Ator que participava na série "House of Cards" está envolto em polémica sexual.

13:47

O ator canadiano Christopher Plummer vai substituir Kevin Spacey, acusado de abusos sexuais, no próximo filme de Ridley Scott, "Todo o dinheiro do mundo", segundo fonte próxima da Sony.



"Plummer vai substituir Spacey" e a equipa prepara-se para retomar as cenas do filme que a TriStar (Sony Pictures) quer lançar a 22 de dezembro, segundo a mesma fonte, que pediu anonimato.



"Eles estão comprometidos com a data de 22 de dezembro, se alguém é capaz de fazer com que isso se cumpra, é Scott", acrescentou.



Plummer vai desempenhar o papel do milionário americano J. Paul Getty, numa história que retrata o sequestro em 1973 do seu neto, na altura adolescente, John Paul Getty III.



Acusado de assédio e agressões sexuais sobre menores, o ator americano, vencedor de dois Óscares, Kevin Spacey, foi retirado pela Netflix da série "House of Cards".



Novas acusações surgiram entretanto na quarta-feira, quando uma mãe do Massachussets acusou Spacey de agressão sexual sobre o seu filho de 18 anos, em julho de 2016, na ilha de Nantucket, afirmando que a polícia abrira um inquérito.



A polícia da ilha disse não poder confirmar ou desmentir que uma queixa de agressão sexual tinha sido avançada "sem um consentimento escrito da vítima".



A mãe, Heather Unruh, uma jornalista, escreveu no Twitter, a 13 de outubro, sobre esta agressão, mas sem dizer que se tratava do seu filho e sem fornecer detalhes.



Vários homens acusaram Kevin Spacey de agressão sexual no final de outubro, seguindo-se ao caso do produtor Harvey Weinstein e a várias outras acusações de agressões sexuais que se sucederam em Hollywood.