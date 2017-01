Chumbo do provedor gera nova polémica

Ontem, o assunto chegou também ao Parlamento. O PCP exigiu, na comissão de Cultura e Comunicação, um parecer fundamentado do CO sobre o chumbo - o segundo, depois de o nome de Joaquim Vieira também ter sido vetado. Uma justificação aguardada ainda pelo próprio João Paulo Guerra, que diz estar "surpreendido" e "à espera da fundamentação".

O Conselho de Opinião da RTP (CO) vai ‘reapreciar’ o chumbo de João Paulo Guerra para provedor do ouvinte. A informação foi avançada aopor Gonçalo Reis, presidente da empresa, que explicou ter recebido ontem uma carta de Manuel Coelho da Silva, presidente do CO, a informar que o organismo voltará a reunir para analisar o caso. Tal passará por uma nova votação ou a elaboração de um parecer justificativo da decisão, como indicam os estatutos.Recorde-se que a indicação de João Paulo Guerra - jornalista de 74 anos ligado há várias décadas à rádio, que Gonçalo Reis garante continuar a ‘defender’ como o melhor nome para o cargo, apesar de ‘respeitar’ a decisão do CO - foi vetada na passada sexta-feira, com 12 votos a favor, 15 contra e uma abstenção.Uma decisão que está a gerar polémica e a criar divisões entre os conselheiros. A manter-se o veto, há quem defenda a elaboração de um parecer que justifique a decisão enquanto outros questionam como é possível atender a este pedido sem colocar em causa o voto secreto, explicou aoManuel Coelho da Silva. Por isso, poderá ser pedido um aclaramento jurídico sobre o que é mais importante: a votação ou a justificação.