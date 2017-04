CM reforça liderança online e bate novo recorde

O Correio da Manhã duplicou no mês de março a diferença em visitas ao site online para o segundo jornal generalista, batendo um novo recorde nesta métrica. Segundo o ranking netScope da Marktest, o CM online fechou os 31 dias do mês passado com 24,2 milhões de visitas, o que representou mais de 143 milhões de páginas vistas (PV). O JN ficou-se pelos 19,96 milhões de visitas e 108 milhões de PV, enquanto o DN alcançou 12,9 milhões visitas (48,8 milhões de PV) e o Público somou 12,6 milhões de visitas (46,1 milhões de PV).



O CM registou igualmente a liderança nos dispositivos móveis com 24, 1 milhões de visitas e 65,3 milhões de PV. Cada visitante do CM vê, em média, 5,9 páginas do site.



O Jornal de Negócios, o título de informação económica do grupo Cofina Media, recuperou a liderança do segmento, tendo alcançado 5,3 milhões de visitas e 16,9 milhões de PV, à frente do novo Jornal Económico (5,1 milhões de visitas e 12,4 milhões de PV) e do Dinheiro Vivo (2,6 milhões de visitas e 11,6 milhões de PV).



Também o site Flash! alcançou um grande aumento em termos de visitas em relação ao mês de fevereiro. A Flash! online registou cerca de três milhões de visitas e 20,9 milhões de PV quando no mês passado tinha somado 1,6 milhões de visitas e nove milhões de PV. A Sábado também aumentou a sua performance face a fevereiro, subindo para 1,7 milhões de visitas (5,8 milhões de PV).

