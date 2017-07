Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

CM, CMTV E CMTV Canadá oferecem 1500 euroa a cada vítima de Pedrógão Grande

Fundos recolhidos em iniciativas solidárias revertem para ajudar os familiares da tragédia.

16:50

A verba angariada junto dos leitores do CM e espectadores da CMTV e CMTV Canadá, destinada a ajudar os familiares das vítimas de Pedrógão Grande, vai agora ser entregue "nas mãos de quem mais precisa. É esse o nosso grande desejo e objetivo", afirma Isabel Rodrigues, diretora de Marketing.



Segundo o regulamento (ver regulamento), serão atribuídos 1500 euros por vítima. "As regras de atribuição dos valores são públicas e claras e só queremos distribuir o valor. Faço um apelo para que os familiares nos contactem", diz Isabel Rodrigues.



A verba foi angariada através de uma linha solidária e de um encontro de portugueses no Canadá, promovido pela CMTV Canadá.