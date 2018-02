Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

CM e CMTV dão prémios no passatempo ‘Café Vencedor’

A partir do dia 1 de março, de segunda a sexta-feira, o CM e a CMTV dão prémios no passatempo ‘Café Vencedor’.



Para se habilitar a ganhar 200 euros em cartão de compras, basta ter a CMTV sintonizada no seu café e esperar pela visita surpresa da apresentadora Ana Pedro Arriscado. Caso tenha também a edição impressa do CM, o valor aumenta para os 250 euros.



Se não estiver ligado na CMTV, haverá hipótese de a apresentadora fazer uma segunda visita e, nessa altura, se forem cumpridos os requisitos, ganhará 100 euros em cartão.