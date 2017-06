CM é o único jornal com mais de 1 milhão de leitores

CM é visto por 199 mil pessoas.



CMTV bate novo recorde

A CMTV foi a estação preferida dos telespectadores portugueses para se informarem sobre a maior calamidade florestal de sempre. No domingo, e de acordo com a GfK, a televisão do CM bateu o próprio recorde de audiência, atingindo um share médio de 5%.



Este domingo, mais de 2,2 milhões de portugueses contactaram ao longo do dia com a CMTV, que atingiu uma audiência média de 114 400 espectadores por minuto.



Atrás ficou a SIC Notícias (4,8% de share, 110 900 espectadores) e a TVI 24 (3,5%, 81 mil). A RTP 3 registou 2,2% de share na emissão no cabo. Na Televisão Digital Terrestre, o canal fez 2,5% de share.



Entre os dez títulos de informação geral mais lidos em Portugal, destaque ainda para 'A Bola' (com uma média diária de 692 mil pessoas), o 'Record' (638 mil) e 'O Jogo' (498 mil). O sexto posto deste ranking é agora ocupado pelo semanário 'Expresso', que caiu para uma média de 488 mil leitores. Seguem-se o diário 'Público' (430 mil), a revista 'Visão' (405 mil) e o 'Diário de Notícias' (335 mil). A fechar o ranking dos dez mais lidos está a newsmagazine 'Sábado', com 253 mil leitores.Referência ainda para os suplementos publicados pelo CM, que continuam como líderes de audiência dentro dos seus segmentos. A revista 'Domingo', editada com o CM neste dia da semana, tem uma média de 526 mil leitores (mais 99 mil do que a sua concorrente, a 'Notícias Magazine'). A 'Vidas', publicada aos sábados, tem uma audiência média de 526 mil pessoas, enquanto a 'Sexta' é lida por 435 mil portugueses.