CM lidera vendas e quota de mercado

Em cada 100 compradores de jornais em Portugal, perto de 60 escolhem o Correio da Manhã.

Por Duarte Faria | 01:30

Entre janeiro e outubro deste ano, as vendas em banca dos nove maiores jornais e revistas de informação nacionais sofreram uma quebra de 10,1%, o que significa que foram vendidos menos 33 809 exemplares por dia.



Um cenário de crise que continua a afetar a imprensa nacional e em que o Correio da Manhã assegurou, mais uma vez, a liderança entre os títulos mais vendidos, com uma média de 87 502 exemplares diários.



Os números revelados pela Associação Portuguesa para o Controlo de Tiragem e Circulação (APCT) revelam que o CM mantém uma quota de mercado de 59,5%, ou seja, em cada 100 compradores, cerca de 60 optam pelo título da Cofina.



O segundo lugar entre os dez maiores jornais e revistas de informação pertence ao semanário ‘Expresso’: vendeu uma média de 62 412 exemplares, sofrendo uma quebra de 10,1%. O ‘Jornal de Notícias’ mantém-se na terceira posição, com 38 466 jornais vendidos por dia, o que corresponde a uma descida de 10%.



O ‘Record’ continua a ocupar o quarto lugar da tabela. O diário desportivo vendeu uma média de 32 990 exemplares a cada edição. Já a revista ‘Sábado’, que ficou na quinta posição, registou vendas médias semanais de 23 726 exemplares.



Quanto à ‘Visão’ vendeu, entre janeiro e outubro últimos, 22 071 exemplares, mantendo-se na sexta posição. Logo a seguir surge o generalista ‘Público’, com uma média de 13 406 exemplares vendidos em banca, o que representa uma quebra de 0,5%, seguido do desportivo ‘O Jogo’, com uma média de 12 173 jornais vendidos (menos 19,2% do que em igual período do ano passado).



Em último lugar continua o ‘Diário de Notícias’, com 7580 exemplares vendidos diariamente e a maior quebra entre todos os títulos: 19,2%.

De lembrar que ‘i’, ‘Sol’ e ‘A Bola’ não são auditados.