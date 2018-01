Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

CM mantém liderança no online

Site do Correio da Manhã continua a ser o mais lido dos jornais generalistas.

Por J.C.M. | 18:35

O ranking Netscope relativo ao mês de dezembro de 2017 revela que o site do Correio da Manhã continua a ser o mais procurado entre os jornais generalistas.



No período, o CM registou 24,093 milhões de visitas, sendo que a maioria dos acessos (18,4 milhões) chegou via dispositivos móveis, como smartphones e tablets.



O Netscope, ranking da Marktest, continua a ser liderado pelo jornal desportivo A Bola, o único com mais vistas (28,1 milhões) do que o CM. O Jornal de Notícias (18.1 milhões) Record (17,9) e O Jogo (14,2) completam o top cinco dos sites informativos mais vistos.



Em dezembro, o Jornal de Negócios (pertencente ao Grupo Cofina Media, de que faz parte o CM) chegou às 4,5 milhões de visitas. O site da Flash! registou 3,2 milhões, e a revista Sábado atingiu 2,4 milhões.