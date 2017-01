CM não violou segredo na ‘Operação Marquês’

CM Marta Duarte, advogada da CCA Advogados, que teve intervenção neste processo. "O Tribunal tem vindo a entender que só existe crime se não houver interesse público ou se as notícias colocarem em causa a investigação. Caso contrário, prevalece a liberdade de imprensa", explicou.



"Esta decisão vai ao encontro do entendimento do Tribunal Europeu dos Direitos do Homem nesta matéria", disse aoMarta Duarte, advogada da CCA Advogados, que teve intervenção neste processo. "O Tribunal tem vindo a entender que só existe crime se não houver interesse público ou se as notícias colocarem em causa a investigação. Caso contrário, prevalece a liberdade de imprensa", explicou.Em causa está um processo crime instaurado contra vários órgãos de comunicação social, tendo sido deduzida acusação contra três – o, o Sol, e a Sábado, que, entretanto, requereram abertura de instrução.A decisão instrutória proferida vem agora arquivar os processos relativos aoe ao Sol.

A juiz da 1.ª Secção de Instrução Criminal da Comarca de Lisboa proferiu um despacho de não pronuncia num processo crime instaurado contra jornalistas dopor violação do segredo de justiça, no âmbito da Operação Marquês, cujo principal arguido é o antigo primeiro-ministro José Sócrates.Na decisão instrutória da juiz Claúdia Pina, que afasta os jornalistas e ode julgamento, defende-se que não há crime, uma vez que não existe nos artigos publicados transcrição de conteúdos de dados processuais. Nos casos em que o conteúdo de actos processuais foi revelado, concluiu-se, ainda assim, que não houve crime, dado que as notícias não comprometeram a investigação. Considerou-se, ainda, que existe efetivo interesse público nas referidas notícias."Em suma, [os jornalistas] divulgaram factos que se integravam no elemento objetivo da norma mas fizeram-no no exercício dos direitos fundamentais à liberdade de expressão e à liberdade de imprensa e no cumprimento de um dever de informar o público sobre factos de relevante interesse nacional (...)", lê-se na decisão.