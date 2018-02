CMTV bate recorde em janeiro com 31 vitórias em 31 dias

Canal do Correio da Manhã alargou a liderança da televisão no cabo.

12:06

A CMTV, canal 8 de todas as plataformas do cabo, bateu o seu próprio recorde de audiências no mês de Janeiro, e alargou a liderança da televisão no cabo.

A CMTV registou 3% de share médio diário, e teve mais audiência que todos os concorrentes de informação do cabo em todos os dias do mês.

Por dia, uma média de 59490 espectadores acompanharam em permanência a CMTV.

A SIC Notícias assegurou o segundo lugar, logo atrás da CMTV, com 1,8% de share e 35830 espectadores por dia. A TVI 24 ficou em terceiro, com 1,7%, e a RTP3 registou 0,8%.

Também no horário nobre, a CMTV bateu o seu próprio recorde, com uma audiência média diária neste período (19 horas até à uma da manhã) de 98120 espectadores em permanência, ou seja, 2,55% de share.

Neste período horário, a SIC notícias ficou em segundo lugar, com 1,5%. Todos os dados são da GFK.