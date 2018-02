Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

CMTV com 1,9 milhões de espectadores por dia

Canal do Correio da Manhã é cada vez mais líder dos canais de cabo. No primeiro mês do ano venceu todos os dias e estabeleceu novo recorde .

Por Duarte Faria | 01:30

A CMTV (posição 8 da MEO, NOS, Nowo e Vodafone) bateu o seu próprio recorde de audiências em janeiro, e alargou a liderança entre os canais por cabo, com uma audiência total de quase 1,9 milhões de telespectadores por dia, e de 1,3 milhões de telespectadores em horário nobre.



O canal do Correio da Manhã fechou o mês com 3% de share médio diário, ou seja, uma média de 59 490 telespectadores em cada minuto de emissão da CMTV. A estação da Cofina teve mais audiência do que todos os concorrentes de informação do cabo em todos os dias do mês: foram 31 vitórias em 31 dias.



A SIC Notícias assegurou o segundo lugar, com 1,8% de share (uma média de 35 830 telespectadores por dia), de acordo com os dados disponibilizados pela GfK. A TVI 24 ficou na terceira posição, com 1,7% de share médio, e a RTP 3, na sua emissão no cabo, registou 0,8%.



Também no horário nobre (das 19h00 à 01h00), a CMTV bateu o seu próprio recorde, com uma audiência média por minuto de 98 120 telespectadores (2,55% de share) e quase 1,3 milhões em audiência total. Neste período horário, a TVI 24 ficou em segundo, com 1,6%. A SIC Notícias fez 1,5% de share e a RTP 3 fechou o mês com 0,7%.



Janeiro foi o primeiro mês completo em que a CMTV esteve disponível na totalidade do mercado de televisão por subscrição. O canal do Correio da Manhã ainda não está, no entanto, disponível na oferta de canais da Televisão Digital Terrestre (TDT).